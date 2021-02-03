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03 лютого 2021, 15:01 540

"Слуга народу" Павлюк задекларував 2 млн гривень незрозумілих "виграшів"

03 лютого 2021, 15:01 540
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Фірми, які платили гроші депутатові, мають однакові юридичні адреси та одних власників
Фірми, які платили гроші депутатові, мають однакові юридичні адреси та одних власників
Фото: Facebook
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Заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк вніс до декларації відомості про виграш на загальну суму 1 939 868 гривень.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Гроші на рахунок народного депутата надійшли в один день шістьма різними платежами від шести різних фірм.

Але, як виявилося, підприємства, які виплатили Павлюку гроші, відрізняються тільки назвою. Нашому Telegram-каналу вдалося з'ясувати, що ці фірми мають однакові юридичні адреси та одних власників”, - йдеться в повідомленні.

Також журналісти нагадують, що півроку тому Максим Павлюк вже декларував подібні виграші в лотерею, тоді сума склала 900 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що понад 10 тисяч чиновників не покарають через неподання декларацій.

гроші Слуга народа декларацїї корупція депутат Максим Павлюк

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