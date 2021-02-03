"Слуга народу" Павлюк задекларував 2 млн гривень незрозумілих "виграшів"
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк вніс до декларації відомості про виграш на загальну суму 1 939 868 гривень.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.
Гроші на рахунок народного депутата надійшли в один день шістьма різними платежами від шести різних фірм.
Але, як виявилося, підприємства, які виплатили Павлюку гроші, відрізняються тільки назвою. Нашому Telegram-каналу вдалося з'ясувати, що ці фірми мають однакові юридичні адреси та одних власників”, - йдеться в повідомленні.
Також журналісти нагадують, що півроку тому Максим Павлюк вже декларував подібні виграші в лотерею, тоді сума склала 900 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що понад 10 тисяч чиновників не покарають через неподання декларацій.