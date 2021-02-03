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03 февраля 2021, 15:53 88

НАБУ завершило расследование дела коррупции в аэропорту "Борисполь"

03 февраля 2021, 15:53 88
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Среди подозреваемых - бывший руководитель аэропорта и начальник службы арендных отношений
Среди подозреваемых - бывший руководитель аэропорта и начальник службы арендных отношений
Фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о выводе из обращения почти 37 миллионов бюджетных средств руководством аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

В НАБУ рассказали, что 2 февраля 2021 года двум подозреваемым были открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Среди подозреваемых - бывший руководитель предприятия, которого обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением и начальник службы арендных отношений.

Как выяснило следствие, должностные лица ГП "МА "Борисполь" в 2016-2017 годах на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности вне конкурса по заниженной стоимости. По трем незаконными договорам размер причиненного ГП "МА "Борисполь" ущерба превышает 16,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что поскольку имущество принадлежит государству, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины.

По данным следствия, должностные лица ГП "МА "Борисполь" прекратили заключение предыдущих незаконных договоров в интересах представителей субъектов предпринимательской деятельности только по соответствующим Рекомендациям Национального бюро об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления", - добавили в ведомстве.

Напомним, Топ-менеджмент аэропорта "Борисполь" уличили в незаконных миллионных сделках. Через фиктивные фирмы менеджеры вывели из оборота почти 37 миллионов бюджетных средств.

Борисполь НАБУ САП уголовное дело коррупция расследование

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