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В зоні ООС за добу чотири обстріли, загинув український військовий
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02 лютого 2021, 17:52 116

В зоні ООС за добу чотири обстріли, загинув український військовий

02 лютого 2021, 17:52 116
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Солдат Збройних Сил загинув в результаті пострілу ворожого снайпера
Солдат Збройних Сил загинув в результаті пострілу ворожого снайпера
Фото: із відкритих джерел
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Упродовж доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, біля Кримського, окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, біля населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Захиснику було оперативно надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна”, - зазначили в штабі ООС.

Також бойовики відкривали прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів поблизу Павлополя.

Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

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