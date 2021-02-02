Арестович пояснил, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе

Он считает, что для этого нет оснований

Он считает, что для этого нет оснований

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Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ считает, что основания говорить о нарушении режима тишины могут появиться, в частности, если стороны вернутся к ведению боевых действий на не менее чем две недели.

Об этом сообщил Арестович в эфире проекта "Радио Свобода", "Радио Донбасс. Реалии", передает RegioNews.

Несмотря на нарушения режима тишины, которые есть на сегодня, пока нет оснований говорить о его срыве, заявил Арестович. Основания могут появиться, в частности, если стороны вернутся к ведению боевых действий на не менее чем две недели.

Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возвращению сторон к соблюдению режима не подействовали — вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени, — заявил Арестович.

По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.

Как сообщалось сегодня, в зоне ООС за сутки четыре обстрела, погиб украинский военный. Солдат Вооруженных Сил погиб в результате выстрела вражеского снайпера.