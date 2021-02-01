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01 лютого 2021, 17:25 195

В Раді відбудеться чергова нарада з приводу тарифів для населення

01 лютого 2021, 17:25 195
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У Верховній Раді вважають, що питання тарифів досі не вирішене
У Верховній Раді вважають, що питання тарифів досі не вирішене
Фото: flickr
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У вівторок, 2 лютого відбудеться зустріч керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та груп із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з приводу врегулюванню ситуації щодо тарифів для населення.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

За словами спікера Дмитра Разумкова, на зустрічі глава уряду Денис Шмигаль має проінформувати керівництво парламенту та глав фракцій щодо подальших кроків для розв'язання ситуації з тарифами.

Ми домовлялися ще раніше про це... Що проведемо додаткову зустріч щодо інформування керівництва Верховної ради, керівників депутатських фракцій та груп, яка ситуація, як ми будемо рухатися далі. Тому що ми зробили один крок, але на жаль сьогодні ми не можемо говорити, що ми повністю вирішили всі проблеми", - пояснив Разумков.

Він додав, що пошук виходу з "тарифної кризи" має бути спільною роботою.

Ми можемо ухвалити будь-який законопроект, але важливо, щоб він був нормально імплементований", - заявив очільник парламенту.

Нагадаємо, раніше Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр. Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.

Кабмін Верховна Рада тарифи Нарада Дмитро Разумков Деніс Шмигаль

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