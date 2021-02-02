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02 лютого 2021, 11:44 3

Проблема із тарифами ще не вирішена - Разумков

02 лютого 2021, 11:44 3
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Також серед пріоритетних напрямків для нової сесії парламенту - розвиток промисловості та реформа судоустрою
Також серед пріоритетних напрямків для нової сесії парламенту - розвиток промисловості та реформа судоустрою
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що владі ще не вдалося вирішити проблему тарифів на житлово-комунальні послуги для українців.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ".

Тарифна політика. Наша спільна робота дозволила вийти в точку нуль. Ми не вирішили це питання, ми не вирішили цю проблему, і ми повинні зробити все, аби захистити наймеш захищених", - зазначив Разумков.

Спікер також розповів про пріоритетні напрямки, на яких парламентарії мають сконцентруватися під час п’ятої сесії. За його словами, зокрема, необхідно докласти зусиль для розвитку промисловості, що дозволить "залучити інвестиції та створити умови задля створення робочих місць".

Ще одним завданням для парламенту на новій сесії Разумков назвав реформу судоустрою, яка передбачатиме вільний доступ до судів усіх громадян. "Ми повинні створити єдині підходи до відстоювання правоти у судах. Це дозволить залучити інвестиції…Четверте: ми маємо створити належні умови для громадян", - заявив спікер.

Нагадаємо, найближчим часом на засіданні робочої групи Верховної Ради має відбутися презентація проєкту закону про місцевий референдум.

Дмитро Разумков ВР спікер парламент законопроєкт

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