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01 лютого 2021, 15:45 37

Луцькрада звернулася до президента через тарифи

01 лютого 2021, 15:45 37
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Звернення прийняли на позачерговому засіданні сесії міськради
Звернення прийняли на позачерговому засіданні сесії міськради
Фото з відкритих джерел
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На позачерговому засіданні 6-ї сесії Луцької міської ради депутати погодили звернення, яке направлять до президента України щодо тарифів на газ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Волинь.Правда.

Ціну на газ формує не ринок, а "Нафтогаз" України. Ціна на газ оприлюднюється після 20 чисел, населення ще досі не знає, скільки потрібно оплачувати в січні, тому що ціна ще не оприлюднена, – розповів директор департаменту економічної політики Борис Смаль.

Він зачитав звернення до президента України, у якому йдеться, що депутати Луцької міської ради висловлюють рішучий протест проти тарифної війни проти власного народу та вимагають затвердити прозору методику обрахунку та встановлення цін на постачання сировини, а також забезпечити відкритість діяльності нафто- та газовидобувної галузей та спрямування всього обсягу добутого на теренах України природного газу на потреби населення.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що в населення України є заборгованості перед постачальником газу, тому неможливо змінити, власне, постачальника.

Весь український народ хочуть поставити на коліна, немає розрахунків у 90% з НАК "Нафтогазом України", а опалювальний сезон закінчується, – підсумував Ігор Поліщук.

Як повідомлялося, сьогодні в Чернівецькій області через тарифи перекрили трасу національного значення.

тарифи мер протести президент Луцьк горсовет звернення

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