Названо регіони, де найбільше здорожчав проїзд у громадському транспорті

Найнижчі ціни на проїзд спостерігаються у Херсонській області

Найнижчі ціни на проїзд спостерігаються у Херсонській області

Фото: flickr

Упродовж року в Україні ціни на проїзд у громадському транспорті піднялись майже на 7,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики, передає RegioNews.

Згідно із даними Держстату, за рік проїзд у міському транспорті здорожчав в середньому з 5,1 грн до 5,5 грн. Найвища вартість проїзду у Києві – 8 грн за квиток. Далі йдуть Львівська (7 грн) та Донецька області (6,8 грн).

Найнижчі ціни на проїзд в Черкаській (3 грн) та Херсонській областях (2,5 грн). Дані по Закарпатській області відсутні.

Також у відомстві повідомили, що за рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 грн за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, а дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 грн. При цьому газ для автомобілів здорожчав на 1,4% до 12,7 грн за літр.

Нагадаємо, населення України скоротилося на 232 тис. за десять місяців - Держстат. Станом на 1 листопада 2020-го нас – менше 42 мільйонів.