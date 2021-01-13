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13 січня 2021, 15:04 58

Названо регіони, де найбільше здорожчав проїзд у громадському транспорті

13 січня 2021, 15:04 58
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Найнижчі ціни на проїзд спостерігаються у Херсонській області
Найнижчі ціни на проїзд спостерігаються у Херсонській області
Фото: flickr
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Упродовж року в Україні ціни на проїзд у громадському транспорті піднялись майже на 7,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики, передає RegioNews.

Згідно із даними Держстату, за рік проїзд у міському транспорті здорожчав в середньому з 5,1 грн до 5,5 грн. Найвища вартість проїзду у Києві – 8 грн за квиток. Далі йдуть Львівська (7 грн) та Донецька області (6,8 грн).

Найнижчі ціни на проїзд в Черкаській (3 грн) та Херсонській областях (2,5 грн). Дані по Закарпатській області відсутні.

Також у відомстві повідомили, що за рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 грн за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, а дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 грн. При цьому газ для автомобілів здорожчав на 1,4% до 12,7 грн за літр.

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Нагадаємо, населення України скоротилося на 232 тис. за десять місяців - Держстат. Станом на 1 листопада 2020-го нас – менше 42 мільйонів.

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