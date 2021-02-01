Підстав для розпуску Ради немає, - Разумков

За його словами, наразі відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради

За його словами, наразі відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що підстав для розпуску українського парламенту немає. За його словами, наразі відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради.

Як пише RegioNews, про це Разумков заявив на брифінгу після закінчення погоджувальної ради.

"На щастя, сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев’ятого скликання. Давайте по пунктах. Перше. Навіть якщо вийде п'ятнадцять людей, то у нас буде 231 людина у фракції. І цього достатньо, щоб коаліція продовжувала працювати", - повідомив він.

Щодо підстави про відсутність пленарних засідань Ради протягом 30 днів, то Разумков підтвердив, що парламент не працював через локдаун у січні.

"Це вимушена ситуація. Але все-таки вимушених ситуацій стосовно Конституції не буває. Однак, згідно з рішенням КСУ 2004 року, було чітко виписано, що 30 днів починають рахуватися з дня, коли за планове засідання Верховної Ради не змогло відбутися. Тобто, якби ми зібралися і не змогли працювати, то така процедура, і розпочався б відлік 30 днів", - додав він.

Раніше Разумков розповів про механізми боротьби з "кнопкодавами".