18:18  01 лютого
СБУ перевіряє можливий "російський слід" серед зв’язків Нескоромного, - Баканов
16:57  01 лютого
Голова Черкаської ОДА Скічко розповів, чи буде складати депутатський мандат
17:50  01 лютого
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2021, 17:38 137

Підстав для розпуску Ради немає, - Разумков

01 лютого 2021, 17:38 137
Читайте также на русском языке
За його словами, наразі відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради
За його словами, наразі відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що підстав для розпуску українського парламенту немає. За його словами, наразі відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради.

Як пише RegioNews, про це Разумков заявив на брифінгу після закінчення погоджувальної ради.

"На щастя, сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев’ятого скликання. Давайте по пунктах. Перше. Навіть якщо вийде п'ятнадцять людей, то у нас буде 231 людина у фракції. І цього достатньо, щоб коаліція продовжувала працювати", - повідомив він.

Щодо підстави про відсутність пленарних засідань Ради протягом 30 днів, то Разумков підтвердив, що парламент не працював через локдаун у січні.

"Це вимушена ситуація. Але все-таки вимушених ситуацій стосовно Конституції не буває. Однак, згідно з рішенням КСУ 2004 року, було чітко виписано, що 30 днів починають рахуватися з дня, коли за планове засідання Верховної Ради не змогло відбутися. Тобто, якби ми зібралися і не змогли працювати, то така процедура, і розпочався б відлік 30 днів", - додав він.

Раніше Разумков розповів про механізми боротьби з "кнопкодавами".

Україна спікер нардепи Верховна Рада парламент

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram