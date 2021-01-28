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28 січня 2021, 14:34 363

Суд за позовом мешканця Херсона скасував новий правопис, – адвокат

28 січня 2021, 14:34 363
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Позивач вважає, що Кабмін не має компетенції змінювати правопис
Позивач вважає, що Кабмін не має компетенції змінювати правопис
Фото: із відкритих джерел
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на русском языке

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) за позовом мешканця міста Херсон скасував постанову Кабінету Міністрів № 437, якою було схвалено нову редакцію українського правопису.

Про це у Facebook повідомив адвокат Дмитро Ільченко, передає RegioNews.

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував Постанову КМУ про так званий новий правопис. Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", проєкт та Марта замість Марфи. Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією”, - заявив Ільченко.

Адвокат зазначив, що під час судового розгляду з'ясувалося, що мовна комісія мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений Кабміном.

Рішення ОАСК почне діяти через 30 днів з моменту ухвали. Тобто вже в лютому незаконними стануть усі мовні норми, які були запроваджені в 2019 році.

Рішення вступає в силу після його апеляційного перегляду - якщо КМУ подасть апеляцію. Нагадую, що позов був направлений на захист української мови від її спотворення на користь регіональниї діалектів”, - додав адвокат.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив зміни до українського правопису, які розробила Національна комісія з питань правопису. 3 червня 2019 року нововведення набули чинності.

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