В Раді збирають підписи під проєктом постанови про звільнення керівництва НАК "Нафтогаз"

Про це заявила лідерка фракції та однойменної політсили Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради лідерів фракцій і груп парламенту сьогодні, передає RegioNews.

Пропоную всім фракціям підписати постанову й дати уряду пряму вказівку звільнити з посад усе керівництво НАК "Нафтогазу", яке вже просто просочилося корупцією. І нарешті на базі того державного аудиту оголосити, хто винен, і забрати 225 млрд, які виведено за межі України. І ту наглядову раду притягнути до відповідальності, яка все це пропустила, - сказала Тимошенко