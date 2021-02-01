В Раді збирають підписи під проєктом постанови про звільнення керівництва НАК "Нафтогаз"
Депутатська фракція "Батьківщина" закликає всі фракції та групи парламенту підписати проєкт постанови про доручення Кабінету Міністрів України звільнити керівництво НАК "Нафтогаз України".
Про це заявила лідерка фракції та однойменної політсили Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради лідерів фракцій і груп парламенту сьогодні, передає RegioNews.
Пропоную всім фракціям підписати постанову й дати уряду пряму вказівку звільнити з посад усе керівництво НАК "Нафтогазу", яке вже просто просочилося корупцією. І нарешті на базі того державного аудиту оголосити, хто винен, і забрати 225 млрд, які виведено за межі України. І ту наглядову раду притягнути до відповідальності, яка все це пропустила, - сказала Тимошенко
Як повідомлялося раніше, Уряд пропонує зробити "Нафтогаз" єдиним постачальником газу, - Качура.