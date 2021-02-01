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01 февраля 2021, 17:25 222

В Раде состоится очередное совещание по поводу тарифов для населения

01 февраля 2021, 17:25 222
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В Верховной Раде считают, что вопрос тарифов до сих пор не решен
В Верховной Раде считают, что вопрос тарифов до сих пор не решен
Фото: flickr
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Во вторник, 2 февраля состоится встреча руководства Верховной Рады, председателей депутатских фракций и групп с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу урегулирования ситуации с тарифами для населения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

По словам спикера Дмитрия Разумкова, на встрече глава правительства Денис Шмыгаль планирует проинформировать руководство парламента и глав фракций относительно дальнейших шагов для разрешения ситуации с тарифами.

Мы договаривались еще раньше об этом ... Что проведем дополнительную встречу по информированию руководства Верховной Рады, руководителей депутатских фракций и групп, какова ситуация, как мы будем двигаться дальше. Потому что мы сделали один шаг, но к сожалению сегодня мы не можем говорить, что мы полностью решили все проблемы", - пояснил Разумков.

Он добавил, что поиск выхода из "тарифного кризиса" должен быть совместной работой.

Мы можем принять любой законопроект, но важно, чтобы он был нормально имплементирован", - заявил глава парламента.

Напомним, ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

Кабмин Верховная Рада тарифы Совещание Дмитрий Разумков Денис Шмыгаль

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