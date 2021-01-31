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Сутки в зоне ООС: боевики применяли запрещенное вооружение и беспилотник
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31 января 2021, 18:54 16

Сутки в зоне ООС: боевики применяли запрещенное вооружение и беспилотник

31 января 2021, 18:54 16
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Враг вел огонь из минометов 82 и 120 калибра
Враг вел огонь из минометов 82 и 120 калибра
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

На Приазовье, недалеко от населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций по миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также в штабе ООС рассказали, что для корректировки огня боевики применяли беспилотный летательный аппарат, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Вблизи Лебединского российско-оккупационные войска осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а в пригороде Авдеевки - с крупнокалиберного пулемета", - добавили в штабе.

Боевых потерь среди наших защитников нет. О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

Также в течение суток в районе проведения операции Объединенных сил саперы разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Напомним, 30 января в зоне ООС пророссийские боевики пять раз нарушали режим тишины, в результате обстрелов были ранены двое украинских военных.

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