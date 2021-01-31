Коронавірус в Україні: за добу 3177 нових випадків, у лідерах опинилась Франківщина
В Україні за минулу добу зафіксували 3177 нових випадків коронавірусної хвороби, 79 хворих померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється про 146 заражень серед дітей та 86 хворих медичних працівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 1960 пацієнтів.
Одужали 4 126 осіб, було проведено 19 059 тестувань, зокрема методом ПЛР – 15042, методом ІФА – 4017.
За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 219 455 людей, хвороба забрала життя 22 707 осіб.
Нагадаємо, 29 січня в Україні зафіксували майже 5 тисяч нових хворих коронавірусом, 149 осіб померли, 11 317 - одужали.