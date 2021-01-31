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Коронавірус в Україні: за добу 3177 нових випадків, у лідерах опинилась Франківщина
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31 січня 2021, 10:29 333

Коронавірус в Україні: за добу 3177 нових випадків, у лідерах опинилась Франківщина

31 січня 2021, 10:29 333
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Було госпіталізовано 1960 пацієнтів
Було госпіталізовано 1960 пацієнтів
Фото: flickr
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В Україні за минулу добу зафіксували 3177 нових випадків коронавірусної хвороби, 79 хворих померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється про 146 заражень серед дітей та 86 хворих медичних працівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 1960 пацієнтів.

Одужали 4 126 осіб, було проведено 19 059 тестувань, зокрема методом ПЛР – 15042, методом ІФА – 4017.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 219 455 людей, хвороба забрала життя 22 707 осіб.

Нагадаємо, 29 січня в Україні зафіксували майже 5 тисяч нових хворих коронавірусом, 149 осіб померли, 11 317 - одужали.

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