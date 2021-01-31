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31 січня 2021, 13:43 1713

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участі трьох легковиків та автобуса

31 січня 2021, 13:43 1713
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Внаслідок зіткнення одного водія доставили до лікарні
Внаслідок зіткнення одного водія доставили до лікарні
Фото: Патрульна поліція
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В Одеській області на трасі Київ-Одеса неподалік від Конюшинового мосту зіткнулися три автомобілі та автобус, від удару одна автівка перевернулася.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області, передає RegioNews.

За версією слідства, водій Niva Chevrolet не впорався з керуванням на слизькій дорозі та зіткнувся з відбійником. Унаслідок удару автомобіль перекинувся.

Водій службового автобуса "Богдан", який рухався позаду легковика, намагався уникнути зіткнення та почав гальмувати, але ззаду в нього врізався автомобіль Mitsubishi.

Згодом з автобусом зіткнувся автомобіль Ravon, який від удару відкинуло на Mitsubishi. За словами патрульних, водій не зміг дотриматися безпечної дистанції.

Внаслідок аварії до лікарні госпіталізували водія автомобіля Ravon. На місці аварії працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини пригоди.

Нагадаємо, у Харкові п'яний водій намагався втекти від поліції і насмерть збив пішохода.

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