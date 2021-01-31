На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием трех легковушек и автобуса

В результате столкновения одного водителя доставили в больницу

В результате столкновения одного водителя доставили в больницу

Фото: Патрульная полиция

В Одесской области на трассе Киев-Одесса недалеко от Клеверного моста столкнулись три автомобиля и автобус, от удара одна машина перевернулась.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, передает RegioNews.

По версии следствия, водитель Niva Chevrolet не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с отбойником. В результате удара автомобиль перевернулся.

Водитель служебного автобуса "Богдан", который двигался позади легковушки, пытался избежать столкновения и начал тормозить, но сзади в него врезался автомобиль Mitsubishi.

Впоследствии с автобусом столкнулся автомобиль Ravon, который от удара отбросило на Mitsubishi. По словам патрульних, водитель не смог соблюсти безопасную дистанцию.

В результате аварии в больницу госпитализировали водителя автомобиля Ravon. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Харькове пьяный водитель пытался скрыться от полиции и насмерть сбил пешехода.