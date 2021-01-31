Коронавирус в Украине: за сутки 3177 новых случаев, в лидерах оказалась Ивано-Франковщина

Были госпитализированы 1960 пациентов

Были госпитализированы 1960 пациентов

Фото: flickr

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной болезни, 79 больных умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях", - говорится в сообщении.

Сообщается о 146 заражениях среди детей и 86 больных медицинских работников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1960 пациентов.

Выздоровели 4126 человек, было проведено 19 059 тестов, в том числе методом ПЦР - 15042, методом ИФА - 4017.

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 219 455 человек, болезнь унесла жизни 22 707 человек.

Напомним, 29 января в Украине зафиксировали почти 5 тысяч новых больных коронавирусом, 149 человек умерли, 11 317 - выздоровели.