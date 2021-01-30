Доба в ООС: окупанти п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох наших воїнів

Військових доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу

Військових доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу

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Протягом минулої доби, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресцентрі ООС.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер" та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу.

"Поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів", - повідомили у штабі.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 28 січня бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї.