10:41  30 січня
Коронавірус: в Україні знову майже 5 тисяч нових хворих
20:02  29 січня
Президент дав завдання уряду модернізувати електромережі в Україні
10:03  30 січня
Доба в ООС: окупанти п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох наших воїнів
UA | RU
UA | RU
30 січня 2021, 10:03 117

Доба в ООС: окупанти п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох наших воїнів

30 січня 2021, 10:03 117
Читайте также на русском языке
Військових доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу
Військових доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу
Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресцентрі ООС.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер" та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу.

"Поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з підствольного та ручного протитанкового гранатометів", - повідомили у штабі.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 30 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, January 29, 2021

Нагадаємо, 28 січня бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї.

ООС Україна війна бойовики поранення

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua