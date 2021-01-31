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Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранены двое военных
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31 января 2021, 10:13 210

Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранены двое военных

31 января 2021, 10:13 210
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Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ на провокации боевиков
Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ на провокации боевиков
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Известно, что раненых оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

На этом же направлении, в пригороде Авдеевки, боевики несколько раз стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4, оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали ответный огонь", - добавили в штабе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, пророссийские боевики нарушили режим тишины четыре раза за субботу, 30 января.

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