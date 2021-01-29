Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України
Протягом поточної доби, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", збройні формування Російської Федерації скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.
Наголошується, що внаслідок цього двоє українських захисників отримали осколкові поранення.
"Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний", - повідомили у штабі ООС.
Також повідомляється, що поблизу Опитного російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", -- додали на передовій.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, January 29, 2021
Нагадаємо, минулої доби бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї.