Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Facebook

Протягом поточної доби, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", збройні формування Російської Федерації скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

Наголошується, що внаслідок цього двоє українських захисників отримали осколкові поранення.

"Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний", - повідомили у штабі ООС.

Також повідомляється, що поблизу Опитного російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", -- додали на передовій.

Нагадаємо, минулої доби бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї.