16:44  28 січня
У Раді не виключають проведення референдуму вже цього року
18:37  28 січня
Прес-конференцію екс-заступника глави СБУ Нескоромного у Брюсселі відкладено
17:57  28 січня
Доба на Донбасі: бойовики стріляли із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
28 січня 2021, 19:04 9

У МОЗ назвали регіони "сірої зони”, де найменше тестують на COVID-19

28 січня 2021, 19:04 9
Читайте также на русском языке
У цих областях також фіксують одні з найвищих показників позитивних результатів тестів
У цих областях також фіксують одні з найвищих показників позитивних результатів тестів
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

В Україні за критеріями Євросоюзу шість областей входять до так званої "сірої зони" зону, де найнижчий показник тестування на коронавірус.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, найнижчі показники ПЛР-тестування на 100 тисяч населення за останні сім днів спостерігаються в Одеській, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській та Львівській областях.

Ляшко додав, що в цих областях також фіксують одні з найвищих показників позитивних результатів тестування.

Головний санітарний лікар зазначив, що Київ посідає четверте місце за новими випадками, сьоме - за смертями, 25-е - за кількістю тестів і відсотку позитивних результатів.

Також вчергове найкращі результати у рейтингу за чотирма показниками спостерігаються у Вінницькій області.

May be an image of текст

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області.

коронавірус МОЗ Віктор Ляшко регіони статистика тести
Генерал СБУ та екскерівник міліції Львівщини Василь Пісний помер від COVID-19
28 січня 2021, 15:41
Київрада виділить гроші на вакцину від коронавірусу, про яку домовляється Кличко
28 січня 2021, 12:44
В Україні госпіталізували майже дві тисячі хворих з діагнозом COVID-19
28 січня 2021, 08:40
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua