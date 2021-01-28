У МОЗ назвали регіони "сірої зони”, де найменше тестують на COVID-19

У цих областях також фіксують одні з найвищих показників позитивних результатів тестів

У цих областях також фіксують одні з найвищих показників позитивних результатів тестів

Фото: flickr

В Україні за критеріями Євросоюзу шість областей входять до так званої "сірої зони" зону, де найнижчий показник тестування на коронавірус.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, найнижчі показники ПЛР-тестування на 100 тисяч населення за останні сім днів спостерігаються в Одеській, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській та Львівській областях.

Ляшко додав, що в цих областях також фіксують одні з найвищих показників позитивних результатів тестування.

Головний санітарний лікар зазначив, що Київ посідає четверте місце за новими випадками, сьоме - за смертями, 25-е - за кількістю тестів і відсотку позитивних результатів.

Також вчергове найкращі результати у рейтингу за чотирма показниками спостерігаються у Вінницькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області.