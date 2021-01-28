В Минздраве назвали регионы "серой зоны", где меньше всего тестируют на COVID-19

В этих областях также фиксируют одни из самых высоких показателей положительных результатов тестов

В этих областях также фиксируют одни из самых высоких показателей положительных результатов тестов

Фото: flickr

В Украине по критериям Евросоюза шесть областей входят в так называемую "серую зону" зону, где самый низкий показатель тестирования на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, самые низкие показатели ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения за последние семь дней наблюдаются в Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях.

Ляшко добавил, что в этих областях также фиксируют одни из самых высоких показателей положительных результатов тестирования.

Главный санитарный врач отметил, что Киев занимает четвертое место по количеству новых случаев, седьмое - по смертям, 25-е - по количеству тестов и проценту положительных результатов.

Также в очередной раз самые лучшие результаты в рейтинге по четырем показателям наблюдаются в Винницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский требует разработать план вакцинации от коронавируса для каждой области.