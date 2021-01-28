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28 января 2021, 19:04 12

В Минздраве назвали регионы "серой зоны", где меньше всего тестируют на COVID-19

28 января 2021, 19:04 12
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В этих областях также фиксируют одни из самых высоких показателей положительных результатов тестов
В этих областях также фиксируют одни из самых высоких показателей положительных результатов тестов
Фото: flickr
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В Украине по критериям Евросоюза шесть областей входят в так называемую "серую зону" зону, где самый низкий показатель тестирования на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, самые низкие показатели ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения за последние семь дней наблюдаются в Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях.

Ляшко добавил, что в этих областях также фиксируют одни из самых высоких показателей положительных результатов тестирования.

Главный санитарный врач отметил, что Киев занимает четвертое место по количеству новых случаев, седьмое - по смертям, 25-е - по количеству тестов и проценту положительных результатов.

Также в очередной раз самые лучшие результаты в рейтинге по четырем показателям наблюдаются в Винницкой области.

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Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский требует разработать план вакцинации от коронавируса для каждой области.

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