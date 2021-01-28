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28 січня 2021, 12:44 20

Київрада виділить гроші на вакцину від коронавірусу, про яку домовляється Кличко

28 січня 2021, 12:44 20
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Йдеться про виділення коштів у розмірі 140 млн грн
Йдеться про виділення коштів у розмірі 140 млн грн
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Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики підтримала проект рішення про виділення 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу, про яку домовляється мер Віталій Кличко.

Як пише RegioNews, про це повідомляє сайт Київради.

У повідомленні йдеться, що на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати підтримали внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки.

Відповідно до змін, місто планує виділити 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від COVID-19 у 2021 році. Йдеться про можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.

"Наразі мер Києва Віталій Кличко веде перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу з американськими та європейськими виробниками, щоб ми могли запобігти поширенню хвороби. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Тому маємо закласти відповідну суму в міську цільову програму для того, щоб коли будуть досягнуті домовленості, ми могли одразу закупити препарати", - зазначила заступник голови КМДА, депутат Київради Ганна Старостенко.

Профільна комісія Київради одноголосно підтримала відповідну пропозицію. Проєкт рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що Київ закупить один мільйон доз COVID-вакцин.

коронавірус Україна вакцина Київ Київрада
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