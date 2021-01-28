Генерал СБУ та екскерівник міліції Львівщини Василь Пісний помер від COVID-19

Він став відомий широкому загалу після конфлікту із нардепом 8 скликання Володимиром Парасюком

Він став відомий широкому загалу після конфлікту із нардепом 8 скликання Володимиром Парасюком

Фото: із відкритих джерел

28 січня у віці 58 років помер генерал-лейтенант міліції, колишній начальник міліції Львівщини та ексзаступник керівника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний.

Про це у Facebook повідомляє Львівська обласна асоціація ветеранів МВС, передає RegioNews.

Відомо, що Пісний тривалий час перебував у важкому стані в лікарні після захворювання COVID-19, він помер від ускладнень, викликаних хворобою.

Пішов у вічність Пісний Василь Михайлович. Царство небесне і вічна світла пам'ять", – написав у Facebook друг Василя Пісного, ексміліціонер Олег Рудницький.

Довідка: Василь Пісний очолював УБОЗ та УМВС в Тернопільській області, у 2008-2010 роках був начальником УМВСУ у Львівській області.

У 2010 році був обраний депутатом Львівської обласної ради від "Фронту змін”, згодом обіймав посаду першого заступника голови Львівської облради.

З березня 2014 до 4 січня 2015 року очолював Департамент боротьби з економічною злочинністю МВС України. З вересня 2015 року до червня 2019 року був заступником начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Нагадаємо, 19 листопада 2015 року народний депутат 8 скликання Володимир Парасюк і керівник департаменту по боротьбі з економічною злочинністю МВС Василь Пісний побилися на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.