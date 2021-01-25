Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області
Президент Володимир Зеленський вимагає підготувати детальні плани вакцинації від коронавірусу для всіх регіонів України.
Про це він заявив під час традиційної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції, передає RegioNews.
Треба визначити кількість вакцин, чіткі строки вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджено систему менеджменту та логістики вакцини, у тому числі створено електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, і розподіл поставок", - сказав Зеленський.
Він додав, що має бути проаналізована ситуація з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати.
Під час наради міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що переговори щодо закупівлі вакцини знаходяться на завершальній стадії.
Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. На першому етапі її проводитимуть мобільні бригади”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках.