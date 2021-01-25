Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області

Урядовці обіцяють розпочати її вже в лютому цього року

Урядовці обіцяють розпочати її вже в лютому цього року

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вимагає підготувати детальні плани вакцинації від коронавірусу для всіх регіонів України.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції, передає RegioNews.

Треба визначити кількість вакцин, чіткі строки вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджено систему менеджменту та логістики вакцини, у тому числі створено електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, і розподіл поставок", - сказав Зеленський.

Він додав, що має бути проаналізована ситуація з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати.

Під час наради міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що переговори щодо закупівлі вакцини знаходяться на завершальній стадії.

Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. На першому етапі її проводитимуть мобільні бригади”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках.