В Україні госпіталізували майже дві тисячі хворих з діагнозом COVID-19
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області та в Києві
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області та в Києві
В Україні за 28 січня заразилися коронавірусом 5 529 осіб, зафіксовано 149 летальних випадків, госпіталізували 1 941 хворого, 11 946 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
5529 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня. Серед хворих за минулу добу - 248 дітей та 236 медпрацівників", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (454), в місті Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) і Дніпропетровській (296) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 206 412 осіб;
- одужало - 992 031 особа;
- летальних результатів - 22 351;
- проведено ПЛР-тестів - 6 184 320.
Нагадаємо, днями раніше в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 3 776 осіб.
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