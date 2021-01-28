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28 січня 2021, 08:40 239

В Україні госпіталізували майже дві тисячі хворих з діагнозом COVID-19

28 січня 2021, 08:40 239
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Найбільше нових випадків виявили у Львівській області та в Києві
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 28 січня заразилися коронавірусом 5 529 осіб, зафіксовано 149 летальних випадків, госпіталізували 1 941 хворого, 11 946 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5529 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня. Серед хворих за минулу добу - 248 дітей та 236 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (454), в місті Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) і Дніпропетровській (296) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 206 412 осіб;
  • одужало - 992 031 особа;
  • летальних результатів - 22 351;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 184 320.

Нагадаємо, днями раніше в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 3 776 осіб.

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