На Рівненщині судитимуть 22 особи, які силою утримували та катували людей

Зловмисники облаштували шість "реабілітаційних центрів", де примусово утримували людей

Зловмисники облаштували шість "реабілітаційних центрів", де примусово утримували людей

Фото: Facebook

Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 22 осіб за катування, вчинене організованою групою осіб, а також за незаконне позбавлення волі та викрадення людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловік під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної та алкогольної залежностей у 2018 році організував та забезпечив функціонування закладів закритого типу для примусового утримання в умовах ізоляції таких людей. До своєї діяльності він залучив 21 особу.

Всі учасники групи - прихожани однієї з церков, а організатор угруповання називав себе її пастором. Всередині групи діяла стійка ієрархія, з чітким розподілом функцій учасників", - йдеться у повідомленні.

Загалом в орендованих приватних будинках вони облаштували 6 таких "реабілітаційних центрів" на Рівненщині та один на Тернопільщині.

Досудовим розслідуванням встановлено 26 потерпілих, за утримання яких ділки отримали 380 тисяч гривень.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові викрито діяльність псевдореабілітаційного центру, де насильно утримували людей.