Суд по иску жителя Херсона отменил новое правописание, - адвокат
Окружной административный суд города Киева (ОАСК) по иску жителя города Херсон отменил постановление Кабинета Министров № 437, которым была введена новая редакция украинского правописания.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, передает RegioNews.
Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил Постановление КМУ о так называемом новом правописании. Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", проєкт и "Марта" вместо "Марфи". Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией", - заявил Ильченко.
Адвокат отметил, что в ходе судебного разбирательства выяснилось, что языковая комиссия имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено Кабмином.
Решение ОАСК начнет действовать через 30 дней с момента постановления. То есть уже в феврале незаконными станут все языковые нормы, которые были введены в 2019 году.
Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра - если КМУ подаст апелляцию. Напоминаю, что иск был направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов", - добавил адвокат.
Напомним, 22 мая 2019 года Кабинет министров одобрил изменения в украинском правописании, которые разработала Национальная комиссия по вопросам правописания. 3 июня 2019 года нововведения вступили в силу.