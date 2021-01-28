YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского

В нем было более 350 тысяч подписчиков

В нем было более 350 тысяч подписчиков

Фото из открытых источников

При попытке зайти на YouTube-канал Дубинского, появляется надпись "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube."

Об этом сообщает RegioNews.

Как сообщают СМИ, ранее нардеп сменил URL своего YouTube-канала с youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg.

Скорее всего, политик готовился к тому, чтобы юридически доказывать, что теперь это не его канал, а просто канал, на котором выходят видео с ним. Но канал все равно заблокировали.

Facebook Дубинского на данный момент доступен.

Как сообщалось ранее, нардеп Потураев допускает, что за исключение Дубинского "слуги" будут голосовать тайно. Он уверен, что "попытки подорвать отношения Украины с нашими стратегическими партнерами должны жестко осуждаться".

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".