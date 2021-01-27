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27 січня 2021, 10:50 14

Забудовнику й другові Богдана Вавришу вручили підозру: що відомо

27 січня 2021, 10:50 14
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Вавриш заявив, що підозру йому було вручено через "команду зверху"
Вавриш заявив, що підозру йому було вручено через "команду зверху"
Фото: Економічна правда
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ДБР зацікавилося добудовою бориспільського РК "Альта-Град", а слідчі вручили забудовнику Андрію Вавришу підозру, надавши статус підозрюваного.

Як пише RegioNews, про це сам Андрій Вавриш написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, де розповів таємницю підозри.

За його словами, в 2006 році компанія Системабуд, в якій йому належала третина часток, придбала Бориспільську ворсову фабрику в центрі міста. Оформила під собою землю, розробила проект, отримала дозвіл на будівництво.

"Пішли в банк, домовилися про фінансування, кредитної лінії. Всі активи, у тому числі, корпоративні права, передали в заставу за кредитом. Я оформив особисту поруку", — розповідає Вавриш.

У 2007 році на цій території почалося будівництво ЖК Альта-Град, а через рік фінансова криза призвела до зупинки робіт.

"Ми ж охороняли об'єкт від розкрадання, розуміючи, що погані часи минають. Буде ринок — буде і вихід із ситуації. Банк все розумів, зайвий раз контролював і реагував на економічний спад по-своєму. Сведбанк пішов з ринку. Спадкоємець, Омегабанк, не сплив і розпродав свої активи різними фінкомпаніям", — говорить він.

В 2016 році, після повідомлення про чергового нового власника боргу, надійшла пропозиція про її викуп. Це зробили нові інвестори. Після цього почалася добудова будинку, компанія врегулювала питання з покупцями квартир і зі складною процедурою зміни боржників. Будівництво ЖК відновилося, розповідає Вавриш.

Його назву змінено на РК Home & Park Comfort House. Проєктом передбачено будівництво трьох 17-поверхових будинків, власного дитячого саду і парку.

"Все було так до сьогоднішнього ранку, коли слідчі ДБР вручили мені підозру, надавши статус підозрюваного. Обговорюючи це зі слідчим ДБР, я розумів, що вони усвідомлюють всю безглуздість ситуації. Але не можуть нічого зробити, киваючи на відповідну команду згори", — говорить Андрій Вавриш.

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Posted by Андрій Вавриш on Tuesday, January 26, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидата в депутати Київради будуть судити за підкуп виборців.

Україна підозра Київ забудова поліція
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