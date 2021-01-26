Документ робить більш чітким діалог між владою та суспільством, - Зеленський про Закон про референдум

Президент вітає ухвалення парламентом закону про всеукраїнський референдум

Президент вітає ухвалення парламентом закону про всеукраїнський референдум

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський дуже схвально висловився про ухвалення Верховною Радою закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» (законопроект № 3612).

Про це повідомляється на сайті президента, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що цей проект закону був ініційований Главою держави та розроблений відповідно до вимог Конституції України для законодавчого врегулювання питань, пов’язаних з проведенням всеукраїнського референдуму.

Володимир Зеленський зауважив, що ухвалення відповідного закону було одним з важливих пунктів його передвиборчої кампанії під час президентських виборів, адже документ робить більш чітким діалог між владою та суспільством.

Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу. Референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні, – наголосив Президент.

Визначено, що не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

2) що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їхньої реалізації;

3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

4) щодо податків, бюджету, амністії;

5) віднесені Конституцією та законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала законопроєкт Зеленського про референдум. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України.

Пізніше Стефанчук роз'яснив ймовірність електронного голосування на референдумі. Воно застосовуватиметься лише після ухвалення окремого законодавчого акта.