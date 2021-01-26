Документ делает более четким диалог между властью и обществом, - Зеленский о Законе о референдуме

Президент приветствует принятие парламентом закона о всеукраинском референдуме

Президент приветствует принятие парламентом закона о всеукраинском референдуме

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский очень одобрительно высказался о принятии Верховной Радой закона «О народовластии через всеукраинский референдум» (законопроект № 3612).

Об этом сообщается на сайте президента, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что этот проект закона был инициирован Главой государства и разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины для законодательного урегулирования вопросов, связанных с проведением всеукраинского референдума.

Владимир Зеленский отметил, что принятие соответствующего закона было одним из важных пунктов его предвыборной кампании во время президентских выборов, ведь документ делает более четким диалог между властью и обществом.

Теперь украинцы на практике будут вовлечены в принятие важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушаться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине, – подчеркнул Президент.

Определено, что не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

1) которые противоречат положением Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколами к ней;

2) отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

3) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

4) в отношении налогов, бюджета, амнистии;

5) отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Напомним, сегодня Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.

Позже Стефанчук разъяснил вероятность электронного голосования на референдуме. Оно будет применяться только после принятия отдельного законодательного акта.