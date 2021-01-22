Комітет Ради погодив законопроєкт про легалізацію зброї

Проект Закону "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї” підтримали 10 з 18-ти членів Комітету

Проект Закону "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї” підтримали 10 з 18-ти членів Комітету

Фото з відкритих джерел

Під час засідання Комітет з питань правоохоронної діяльності ВР погодив проект Закону №4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховної ради.

Цей законопроєкт підготовлений робочою групою Комітету і його підтримали 10 з 18 нардепів – учасників Комітету.

Згідно з документом, право на отримання Посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України, які: не мають медичних протипоказань; не мають судимості за злочини передбачені Розділами І- ІV, VІ, ІХ, ХІІ-XV, XVII-ХХ Особливої частини ККУ (крім реабілітованих); не притягалися до адмінвідповідальності протягом останнього року за низкою статей Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Запроваджуються: обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї; Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення; курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко допускав, що дозвіл на носіння зброї треба розглянути на референдумі. Посадовець вважає це компромісним варіантом.