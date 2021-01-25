Рада проситиме уряд компенсувати субсидіями втрати за комуналку за січень, - Разумков

Спікер ВР наголосив, що до цього Верховна Рада готова долучитися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України

Спікер ВР наголосив, що до цього Верховна Рада готова долучитися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України

Фото: УНІАН

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комуналку за січень. Парламент планує звернутися до уряду з цього приводу.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради ВР 25 січня, пише RegioNews. "Всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету міністрів у максимально стислі строки напрацювати зміни, які б дозволили компенсувати субсидіями всі ті втрати, які люди понесли за січень місяць. До цього ми як Верховна Рада готові долучитися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України", - сказав Разумков. Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що субсидії для населення України будуть виплачуватися в повному обсязі.

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