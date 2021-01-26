Стефанчук разъяснил вероятность электронного голосования на референдуме
Электронное голосование во время всеукраинского референдума будет применяться только после принятия отдельного соответствующего законодательного акта, предусматривающего электронное голосование в Украине в целом. До тех пор – только бумажные бюллетени.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге в парламенте, передает RegioNews.
Электронное голосование - это новация, предложенная в данном законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на одну формулу: вопрос электронного голосования - это вопрос не юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования. В переходных положениях к закону мы предусмотрели такую конструкцию, что вопрос электронного голосования может подниматься инициаторами лишь тогда, когда будет принят законодательный акт, который будет касаться электронного голосования в стране в целом. До этого момента мы будем проводить референдум таким способом, который определен законом, то есть путем бумажных бюллетеней ", - пояснил первый вице-спикер.
По его словам, как только такой документ будет готов, он имплементарно будет применяться и в отношении референдума.
Как сообщалось, сегодня Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.