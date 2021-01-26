Мешканець Запоріжжя заробляв "мінуванням” об’єктів в Україні та за кордоном - СБУ
Працівники Служби безпеки України затримали мешканця Запоріжжя, який анонімно розсилав повідомлення про “мінування” державних установ та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними досудового слідства, мешканець обласного центру створив у одній із заборонених в Україні соціальних мереж групу, в якій за гроші приймав "замовлення” на псевдомінування різних об’єктів”, - йдеться в повідомленні.
Відомо, що зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ та Нацполіції листи із погрозами про нібито закладання вибухових пристроїв у школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей.
За попередньою інформацією, він встиг надіслати понад 200 повідомлень про "мінування”. Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі за місцем проживання.
Під час обшуків у фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності”, - розповіли в СБУ.
Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Нагадаємо, на Чернігівщині СБУ виявила розкрадання з військової частини, для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах.