Мешканець Запоріжжя заробляв "мінуванням” об’єктів в Україні та за кордоном - СБУ

Він встиг надіслати понад 200 повідомлень про "мінування” різноманітних закладів та установ

Він встиг надіслати понад 200 повідомлень про "мінування” різноманітних закладів та установ

Працівники Служби безпеки України затримали мешканця Запоріжжя, який анонімно розсилав повідомлення про “мінування” державних установ та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними досудового слідства, мешканець обласного центру створив у одній із заборонених в Україні соціальних мереж групу, в якій за гроші приймав "замовлення” на псевдомінування різних об’єктів”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ та Нацполіції листи із погрозами про нібито закладання вибухових пристроїв у школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей.

За попередньою інформацією, він встиг надіслати понад 200 повідомлень про "мінування”. Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі за місцем проживання.

Під час обшуків у фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності”, - розповіли в СБУ.

Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, на Чернігівщині СБУ виявила розкрадання з військової частини, для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах.