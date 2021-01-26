Житель Запорожья зарабатывал "минированием" объектов в Украине и за рубежом - СБУ

Он успел отправить более 200 сообщений о "минировании" различных учреждений

Он успел отправить более 200 сообщений о "минировании" различных учреждений

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Запорожья, который анонимно рассылал сообщения о "минировании" государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным предварительного следствия, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал "заказы" на псевдоминирование различных объектов", - говорится в сообщении.

Известно, что злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройств в школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей.

По предварительной информации, он успел отправить более 200 сообщений о "минировании". Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье по месту жительства.

Во время обысков у фигуранта дела правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, на Черниговщине СБУ обнаружила хищение из военной части, для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на угнанных узлах.