09:02  26 января
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 779 новых случаев
12:49  26 января
Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
17:54  26 января
Боевики на Донбассе сегодня дважды стреляли по позициям ВСУ
UA | RU
UA | RU
26 января 2021, 16:21 137

Житель Запорожья зарабатывал "минированием" объектов в Украине и за рубежом - СБУ

26 января 2021, 16:21 137
Читайте також українською мовою
Он успел отправить более 200 сообщений о "минировании" различных учреждений
Он успел отправить более 200 сообщений о "минировании" различных учреждений
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Запорожья, который анонимно рассылал сообщения о "минировании" государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным предварительного следствия, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал "заказы" на псевдоминирование различных объектов", - говорится в сообщении.

Известно, что злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройств в школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей.

По предварительной информации, он успел отправить более 200 сообщений о "минировании". Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье по месту жительства.

Во время обысков у фигуранта дела правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, на Черниговщине СБУ обнаружила хищение из военной части, для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на угнанных узлах.

СБУ минирование уголовное дело задержание Запорожье
Чиновник "Черноморского морского пароходства" нанес государству ущерб на 17 млн
26 января 2021, 15:19
В Одессе объявили подозрение организаторам подпольного казино
26 января 2021, 14:51
НАБУ завершило расследование дела о коррупции экс-главы Черновицкого облсовета
26 января 2021, 12:25
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Борис Филатов
Все блоги »