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26 січня 2021, 11:57 5

На Чернігівщині СБУ виявила розкрадання з військової частини

26 січня 2021, 11:57 5
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Для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах
Для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах
Фото: СБУ
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На Чернігівщині контррозвідники СБУ встановили, що службові особи однієї з військових частин розкрадали військове майно на замовлення представників комерційних структур для подальшої його реалізації на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, пише RegioNews.

Для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах. За результатами проведення експертних досліджень їх вдалося ідентифікувати.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили майно, яке вже було реалізоване і планувалось для експорту до однієї з країн азійського регіону, також виявлено склад з викраденою з військових частин продукцією.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Волині вилучили майже 200 кілограмів контрабандного бурштину.

Україна кримінал СБУ затримання Чернігівська область
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