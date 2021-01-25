Міністра соцполітики викликають у Раду для доповіді про тіньовий ринок соцпослуг

Доповідь відбудеться в парламенті під час "Години запитань до уряду"

Доповідь відбудеться в парламенті під час "Години запитань до уряду"

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна у п’ятницю розповість про тіньовий ринок соціальних послуг в Україні. Доповідь відбудеться в парламенті під час "Години запитань до уряду".

Про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише RegioNews.

За його словами, приводом для запрошення міністра стала трагедія в приватному будинку для літніх людей у Харкові.

"Після трагедії у харківському будинку для літніх людей виявилось, що в нас у країні є не просто великий тіньовий ринок соціальних послуг. А він ще й в такому стані, що навіть міністр соціальної політики каже, що його треба впорядковувати. Думаю, буде справедливо запросити Марину Лазебну на годину запитань до уряду із доповіддю про тіньовий ринок соціальних послуг", - заявив Олександр Корнієнко.

Він також додав, що такий тіньовий ринок існує не тільки серед будинків для людей літнього віку, а й щодо наркозалежних та інших вразливих категорій громадян. Тому ця сфера потребує комплексної реформи та законодавчого врегулювання, підкреслив Корнієнко.

"З цим питанням потрібно терміново розбиратися. Є посил від уряду, що наразі недостатньо законодавчого регулювання в цій площині. Думаю, Верховна Рада і наша партія будуть оперативно реагувати та пропонувати необхідні проекти рішень", - анонсував очільник "Слуги народу".

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб. 25 січня стало відомо про ще одного загиблого внаслідок пожежі у Харкові.