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26 січня 2021, 11:36 6

Верховна Рада скоротила терміни розгляду закону про запуск COVID-вакцинації

26 січня 2021, 11:36 6
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"За" проголосували 276 народних депутатів
"За" проголосували 276 народних депутатів
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада України включила до порядку денного законопроєкт №4613 про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Також депутати підтримали скорочення строків внесення альтернативних законопроєкт.

Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України, передає RegioNews.

Відомо, що основною метою законопроєкту №4613 є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів "під зобов'язання". Такі зміни дадуть правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.

Раніше повідомлялося, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні, 26 січня, на першому у 2021 році засіданні парламенту оголосив про зміну голови фракції "Голос".

коронавірус вакцина ВР голосування депутати
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