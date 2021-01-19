Закон про народовладдя і референдум можуть прийняти в кінці січня - Корнієнко

Розглядати законопроєкт будуть 26-27 січня

Розглядати законопроєкт будуть 26-27 січня

Фото: з відкритих джерел

Перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада може прийняти закон про народовладдя через референдум в кінці цього місяця.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я б розділив на кілька важливих блоків (законопроєкти, які Рада планує розглянути протягом 26-29 січня. - ред.). Перший блок - це і наша програмна обіцянка, і те, за що ми багато боролися, - це народовладдя, і той самий закон про референдум, який вже майже пів року оброблявся, узгоджений з усіма міжнародними інституціями, українськими експертами. Він буде на цьому тижні в порядку денному. Здається, прямо у вівторок", - зазначив Корнієнко.

За його словами, у вівторок-середу, 26-27 січня, депутати зможуть проголосувати за законопроєкт про референдум і відкрити можливість для проведення всеукраїнських референдумів.

Нагадаємо, 18 червня Рада підтримала законопроєкт про референдум в першому читанні.