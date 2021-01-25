Загибель курсантів під Харковом: суд залишив у СІЗО двох підозрюваних

Внаслідок авіакатастрофи 25 вересня загинули 26 курсантів та членів екіпажу літака

Внаслідок авіакатастрофи 25 вересня загинули 26 курсантів та членів екіпажу літака

Фото: ДСНС

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього командира військової частини Вячеслава Глазунова та керівника польотів Олександра Жука, яких підозрюють у катастрофі літака Ан-26 у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Суд розглянув апеляційні скарги, які подали адвокати підозрюваних на ухвали Печерського районного суду Києва від 22 грудня 2020 року, взяв військових під варту до 13 лютого.

За результатом апеляційного розгляду ухвали Печерського районного суду залишені без змін, апеляційні скарги захисту – без задоволення.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

18 грудня Командувачу Повітряних сил оголосили підозру, його підозрюють в недбалому ставленні до організації польотів.