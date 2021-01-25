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25 січня 2021, 14:16 607

СБУ спіймала організаторів злочинних угруповань, які вимагали гроші у підприємців

25 січня 2021, 14:16 607
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Вони вимагали від підприємця $100 тисяч уявного боргу із погрозою застосування насильства
Вони вимагали від підприємця $100 тисяч уявного боргу із погрозою застосування насильства
Фото: СБУ
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Під час спецоперацій Служба безпеки України блокувала діяльність двох організованих злочинних угруповань. Було викрито чотирьох організаторів та активних учасників банди, яка займалася вимаганням грошей у мешканців Закарпатської, Івано-Франківської, Київської та Львівської областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, зловмисники "вибивали" гроші з представників комерційних структур. У разі несплати "данини", учасники угруповання застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством та фізичною розправою членам їх родини.

Правоохоронці задокументували факт вимагання зловмисниками від підприємця із Закарпаття $100 тисяч. В Ужгороді затримали трьох фігурантів під час одержання чергової суми грошей від потерпілого.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України слідчі органів безпеки повідомили про підозру двом організаторам групи.

Також у Мукачево оперативники затримали лідера угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян через телефонні погрози.

"Аноніми" вимагали у людей повернення неіснуючих боргів. У разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Хмельниччині СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин на мільйони гривень.

хабар СБУ кримінальна справа корупція підприємці
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