СБУ спіймала організаторів злочинних угруповань, які вимагали гроші у підприємців
Під час спецоперацій Служба безпеки України блокувала діяльність двох організованих злочинних угруповань. Було викрито чотирьох організаторів та активних учасників банди, яка займалася вимаганням грошей у мешканців Закарпатської, Івано-Франківської, Київської та Львівської областей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, зловмисники "вибивали" гроші з представників комерційних структур. У разі несплати "данини", учасники угруповання застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством та фізичною розправою членам їх родини.
Правоохоронці задокументували факт вимагання зловмисниками від підприємця із Закарпаття $100 тисяч. В Ужгороді затримали трьох фігурантів під час одержання чергової суми грошей від потерпілого.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України слідчі органів безпеки повідомили про підозру двом організаторам групи.
Також у Мукачево оперативники затримали лідера угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян через телефонні погрози.
"Аноніми" вимагали у людей повернення неіснуючих боргів. У разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Хмельниччині СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин на мільйони гривень.