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25 січня 2021, 11:12 374

На Київщині впіймали організатора наркоугруповання: хотів збути 150 кг психотропів

25 січня 2021, 11:12 374
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Вартість вилученого "товару" становить майже 5 мільйонів гривень
Вартість вилученого "товару" становить майже 5 мільйонів гривень
Фото: СБУ
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У Київській області правоохоронці затримали одного з організаторів наркоугруповання, яке намагалося налагодити оптове виготовлення і продаж психотропів у столичному регіоні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

До організації наркобізнесу причетні четверо мешканців з різних областей країни. Фігуранти облаштували в орендованому виробничому приміщенні поблизу столиці високотехнологічну нарколабораторію із виготовлення психотропної речовини", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники планували виготовити першу партію психотропів в обсязі 150 кілограмів. Товар вони планували збувати через розгалужену мережу дилерів на території регіону.

Під час обшуків за місцем знаходження підпільного виробництва правоохоронці вилучили майже 800 кг прекурсорів, 20 кг уже готової "продукції" та високотехнологічне обладнання для виготовлення заборонених речовин. Орієнтовна вартість вилученого "товару" за цінами чорного ринку становить майже 5 мільйонів гривень.

Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 січня на Київщині поліція викрила нарколабораторію: вилучили товару на 10 млн. За збут товару злочинці одержували до 50 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

СБУ наркотики злочин кримінальна справа в'язниця
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