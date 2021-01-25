Гибель курсантов под Харьковом: суд оставил в СИЗО двух подозреваемых

В результате авиакатастрофы 25 сентября погибли 26 курсантов и членов экипажа самолета

В результате авиакатастрофы 25 сентября погибли 26 курсантов и членов экипажа самолета

Фото: ГСЧС

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего командира воинской части Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука, которых подозревают в катастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы, которые подали адвокаты подозреваемых на постановления Печерского районного суда Киева от 22 декабря 2020 года, который взял военных под стражу до 13 февраля.

По результатам апелляционного рассмотрения постановления Печерского районного суда оставлены без изменений, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

18 декабря Командующему Воздушных сил объявили подозрение, его подозревают в небрежном отношении к организации полетов.