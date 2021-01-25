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25 січня 2021, 14:45 329

Разумков розповів, як планує вакцинуватися від коронавірусу

25 січня 2021, 14:45 329
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Раніше він вже перехворів на COVID-19
Раніше він вже перехворів на COVID-19
Фото: УНІАН
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков планує вакцинуватися від COVID-19 власним коштом.

Про це він заявив на брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради, пише RegioNews.

При цьому він нагадав, що вже перехворів на COVID-19.

"У мене достатня заробітна плата, і коли я вакцинуватимусь, то робитиму це власним коштом", — зауважив Разумков.

На запитання журналістів щодо можливості вакцинації під камери, Разумков запевнив, що готовий до цього.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках.

коронавірус Україна вакцина Верховна Рада парламент
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