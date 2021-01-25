16:16  25 января
Победил Сапожко: ЦИК объявила официальные результаты выборов мэра Броваров
16:05  25 января
В Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка
08:11  25 января
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 января 2021, 16:46 5

Зеленский требует разработать план вакцинации от коронавируса для каждой области

25 января 2021, 16:46 5
Читайте також українською мовою
Чиновники обещают начать ее уже в феврале этого года
Чиновники обещают начать ее уже в феврале этого года
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский требует подготовить детальные планы вакцинации от коронавируса для всех регионов Украины.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает RegioNews.

Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределения поставок", - сказал Зеленский.

Он добавил, что нужно проанализировать ситуацию с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

Во время совещания министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что переговоры по закупке вакцины находятся на завершающей стадии.

Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. На первом этапе ее будут проводить мобильные бригады", - сказал Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках.

вакцина Офис президента план Минздрав регионы Совещание
Разумков рассказал, как планирует вакцинироваться от коронавируса
25 января 2021, 14:45
Тарифные протесты: под Офисом Зеленского требуют снижения цен на коммуналку
25 января 2021, 14:25
В Минздраве назвали области с наивысшими COVID-показателями
25 января 2021, 12:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Александр Костенко
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Все блоги »