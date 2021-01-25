Зеленский требует разработать план вакцинации от коронавируса для каждой области

Чиновники обещают начать ее уже в феврале этого года

Чиновники обещают начать ее уже в феврале этого года

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский требует подготовить детальные планы вакцинации от коронавируса для всех регионов Украины.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает RegioNews.

Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределения поставок", - сказал Зеленский.

Он добавил, что нужно проанализировать ситуацию с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

Во время совещания министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что переговоры по закупке вакцины находятся на завершающей стадии.

Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. На первом этапе ее будут проводить мобильные бригады", - сказал Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках.