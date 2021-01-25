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25 січня 2021, 12:19 8

У МОЗ назвали області з найвищими COVID-показниками

25 січня 2021, 12:19 8
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Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 197 на 100 тисяч населення
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 197 на 100 тисяч населення
Рixabay
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Станом на 25 січня найвищі показники захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 346,9 на 100 тис. населення, у Миколаївській області - 308,7, Чернівецькій області - 293,6 та в Києві - 292,6.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 197 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 77,5 на 100 тис. населення, Херсонській - 120,1.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 38,5% станом на 24 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить 28,1% станом на 24 січня, в Києві - 28,5%.

Нагадаємо, в Україні за 24 січня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 166 осіб, було зафіксовано 63 летальних випадки, 5783 пацієнти одужали.

МОЗ
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