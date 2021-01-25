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25 січня 2021, 15:50 7

Ексголова НКРЕКП Вовк каже, що його більше не шукає Інтерпол

25 січня 2021, 15:50 7
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Фото з відкритих джерел
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Колишній голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) Дмитро Вовк стверджує, що Інтерпол видалив його з бази розшукуваних осіб.

Про це Дмитро Вовк написав на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Після майже півторарічного розгляду сьогодні отримали звістку з штаб-квартири Інтерполу в місті Ліон, Франція - набуло чинності рішення про видалення даних щодо мене з баз Інтерполу, - повідомив Вовк.

Він додав, що рішення про видалення його з бази розшукуваних осіб було прийняте на 114-ій сесії комісії з контролю за файлами Інтерполу, яка проходила 5-9 жовтня 2020 року.

ІНТЕРПОЛ ОСТАТОЧНО ВІДМОВИВ НАБУ ТА СТАВ НА МОЮ СТОРОНУ Після майже півторарічного розгляду сьогодні отримали звістку з...

Posted by Вовк Дмитро Володимирович on Monday, January 25, 2021

Як повідомлялося, 21 січня прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+”. НАБУ планує це рішення оскаржувати.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.

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