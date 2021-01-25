Экс-глава НКРЕКП Вовк говорит, что его больше не ищет Интерпол

Вовк поблагодарил всех "причастных к этой победе"

Вовк поблагодарил всех "причастных к этой победе"

Фото из открытых источников

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрий Вовк утверждает, что Интерпол удалил его из базы разыскиваемых лиц.

Об этом Дмитрий Вовк написал на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

После почти полуторагодичного рассмотрения сегодня получили известие из штаб-квартиры Интерпола в городе Лион, Франция - вступило в силу решение об удалении данных в отношении меня по базам Интерпола, - сообщил Вовк.

Он добавил, что решение об удалении его из базы разыскиваемых лиц было принято на 114-й сессии комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая проходила 5-9 октября 2020 года.

ІНТЕРПОЛ ОСТАТОЧНО ВІДМОВИВ НАБУ ТА СТАВ НА МОЮ СТОРОНУ Після майже півторарічного розгляду сьогодні отримали звістку з... Posted by Вовк Дмитро Володимирович on Monday, January 25, 2021

Как сообщалось, 21 января прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+”. НАБУ планирует это решение обжаловать.

Напомним, 28 августа 2020 года эта история произошла впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", в НАБУ заявили, что будут обжаловать.