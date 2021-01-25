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25 января 2021, 15:50 12

Экс-глава НКРЕКП Вовк говорит, что его больше не ищет Интерпол

25 января 2021, 15:50 12
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Фото из открытых источников
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Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрий Вовк утверждает, что Интерпол удалил его из базы разыскиваемых лиц.

Об этом Дмитрий Вовк написал на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

После почти полуторагодичного рассмотрения сегодня получили известие из штаб-квартиры Интерпола в городе Лион, Франция - вступило в силу решение об удалении данных в отношении меня по базам Интерпола, - сообщил Вовк.

Он добавил, что решение об удалении его из базы разыскиваемых лиц было принято на 114-й сессии комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая проходила 5-9 октября 2020 года.

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Posted by Вовк Дмитро Володимирович on Monday, January 25, 2021

Как сообщалось, 21 января прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+”. НАБУ планирует это решение обжаловать.

Напомним, 28 августа 2020 года эта история произошла впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", в НАБУ заявили, что будут обжаловать.

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